Sakarya\'da Paraşütçüler Anadolu Ajansı\'nın Kuruluş Yıl Dönümünü Havada Kutladı

Sakarya'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Kırantepe'de paraşütçüler, Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü havada kutladı.
Serdivan ilçesindeki, uçuşa elverişli olması ve büyükşehirlere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan ekip, AA flamasıyla uçuş gerçekleştirdi.
Fenomen Hava Sporları Kulübü aracılığıyla gerçekleştirilen uçuşta, AA flaması gökyüzünde dalgalandırıldı.
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Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Otobüs firmaları yoğunluktan dolayı ek seferler düzenledi. Tatil planlarını önceden yapanlar internet üzerinden bilet alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulmakta zorlandı. Yolculuk fiyatlarının yüksek olması ise vatandaşları endişelendiriyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde defnedildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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