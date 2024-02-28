Sakarya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Sakarya genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezinde güzel görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü şehrin Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde sis etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor. Doğa ile birleşen sis, Aziz Duran Parkında güzel görüntüler oluşturdu.

28.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

SAKARYA - Sakarya genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü şehrin Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde sis etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor. Doğa ile birleşen sis, Aziz Duran Parkında güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

Aziz Duran, Serdivan, Sakarya, Erenler, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement