Sakarya'da Şekerleme Fabrikasında Yangın
Sakarya'da Şekerleme Fabrikasında Yangın

Sakarya\'da Şekerleme Fabrikasında Yangın
19.02.2026 13:55
Serdivan'daki fabrikanın yangını D-100 karayolunu dumanla kapladı, yaralanma yok.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, şekerleme üretilen fabrikada yangın çıktı. D-100 kara yolu, bir süre dumanla kaplandı.

Beşköprü Mahallesi'nde D-100 kara yolu bitişiğindeki şekerleme fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Fabrikanın hemen yanından geçen D-100 kara yolu yoğun dumanla kaplanırken, sürücüler de araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. Yangında, ilk belirlemelere göre yaralananın olmadığı ifade edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

