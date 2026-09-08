Sakarya'da sentetik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı. Ekiplerce 32,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 32,29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, G.D. (28), E.T. (34) ve Ü.A. (26) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D. ve E.T, tutuklandı, Ü.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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