Sakarya\'da Silah Kaçakçısı Yakalandı

SAKARYA'da, polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin iki ayrı evine düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 görünümlü tüfek, şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen S.Ö.'nün (38) Adapazarı ve Arifiye ilçelerindeki iki evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 görünümlü tüfek, 477 adet 9.19 çapında fişek, 410 adet 7.65 çapında fişek, 44 adet 6.35 çapında fişek, olmak üzere toplam 931 adet fişek, 20 adet şarjör, 132 adet kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.