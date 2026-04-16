Sakarya\'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Yaralı Olarak Yakalandı

16.04.2026 10:24
Adapazarı'nda silahla rastgele ateş eden Tuncay E., polise direnirken yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çevreye silahla rastgele ateş eden ve polise direnen kişi, yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'taki bir adresten gece saatlerinde Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Tuncay E.'nin (41) eşi ve annesini darbettiğini tespit etti.

Tuncay E.'nin ekiplere tüfek göstererek silahla hamlede bulunması üzerine bölgeye takviye personel ve özel harekat unsurları sevk edildi, olay yerinde çevre güvenliği alındı.

Bahçe içerisinde elindeki tüfekle rastgele ateş eden, ardından güvenlik çemberini aşarak ekiplere silah doğrultup koşan Tuncay E, uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Yaralı Tuncay E. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede kurşun isabet eden ev ve arabalarda inceleme yaptı.

Yolun ortasında bulunan Tuncay E.'nin silahı da incelemeye alındı.

Öte yandan olay anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde polisin silahlı kişiye ihtarda bulunması, ekiplerin sokakta koşuşturması, şüphelinin vurularak etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

