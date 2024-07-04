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Sakarya'da şimşekler geceyi aydınlattı

Karasu'da sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde beklenen kuvvetli sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok şehri sağanak ve gök gürültülü yağış için uyarmıştı. Karasu ilçesinde de etkisini göstermesi beklenen yağış öncesinde başlayan şimşekler görsel şölen oluştururken geceyi adeta gündüze çevirdi. Gecenin karanlığını aydınlatan şimşekler objektiflere yansıdı.