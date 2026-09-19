Sakarya\'da Sokaklar Güvende operasyonunda 1 kilo sentetik bulundu, 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda 1 kilo sentetik bulundu, 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da Adapazarı, Erenler ve Sapanca'da düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, kokain, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, A.Ç. (26), E.A. (26), E.A. (22), K.T. (32), D.T. (31) ve O.M. (32) gözaltına alındı.
Aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 3,39 gram kokain, 557 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden A.Ç. ve D.T. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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