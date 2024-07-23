Sakarya\'da tarihi eser operasyonu: 45 obje ve 150 sikke ele geçirildi

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde N.S.Y'nin (60) adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda tarihi eser niteliğinde 45 obje ve 150 sikke ile 2 dedektör, 2 telsiz, av tüfeği, kurusıkı tabanca, muşta, 18 av tüfeği fişeği, 2 kılıç ve dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.