Sakarya\'da Ters Dönün Otomobilde Yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde fidanlıkta, ağaçlı saksılara çapıp ters dönen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Arifiye yönüne giden Ertuğrul Y., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine ait fidanlıkta, ağaçlı saksılara çarptı, ters döndü. Kazada, otomobildeki Beyza Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Beyza Ç., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.