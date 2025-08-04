Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Sakarya'da 1 kilo 20 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, B.G'nin (28) üst ve ikamet aramasında 1 kilo 20 gram kokain, 27 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.