Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesinde bir evde satış yapılmak üzere uyuşturucu paketlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.E. (32) isimli şüpheliyi yakaladı.
Adreste yapılan aramada, buzdolabında saat kutusu içerisinde 38 parça halinde satışa hazır 30,83 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
