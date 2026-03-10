Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

SAKARYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalarda T.T. ve Ö.G., isimli şüphelilerin birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, adreslerinin deşifre olmaması için uyuşturucu madde almaya gelen kişilere maddeyi evin içinde sattıkları ve yine ev içerisinde kullandırdıkları tespit edildi. Takibe alınan adrese düzenlenen operasyonda eve girip çıkan kişilerle birlikte 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evde yapılan aramalarda satışa hazır 21 parça halinde 19,06 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5 sentetik hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden birinin 'basit yaralama' suçundan 12 bin 600 TL para cezası ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve Ö.G. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan F.C. ise 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.