Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonda 18 bin sentetik ecza, 648,94 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?