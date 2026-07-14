SAKARYA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden, 3'ü tutuklandı
Sakarya İl Jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 310 gram bonzai, 35 gram kubar esrar, 1 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 57 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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