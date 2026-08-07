Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

SAKARYA'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Hendek ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde S.A.'nın arazisinde 36 kök kenevir ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Akyazı ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde S.A.'ya ait ikamet ve eklentilerde yapılan aramada ise 110 kök kenevir ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Karasu ilçesi Kuyumculu Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda fotokapanla yapılan teknik takipte ise Ş.B.'nin yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Ormanlık alan ile şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 80 kök kenevir, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., Ş.B. ve S.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.