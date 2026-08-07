Sakarya\'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Hendek, Akyazı ve Karasu ilçelerinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda şüpheliler S.A. (61), Ş.B. (58) ile S.A. gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 226 kök kenevir, 5 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.