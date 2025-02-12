Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı

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Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 1-11 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullandığı tespit edilen şüphelilerin üst ve adres aramalarında, 1 kilo 699,48 gram uyuşturucu madde ve 220,7 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan 2 hükümlünün de bulunduğu toplam 36 zanlı gözaltına alındı.