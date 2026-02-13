Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, 115,56 gram sentetik uyuşturucu, 75 sentetik hap, 4,75 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerine adli kontrol hükümleri uygulandı.
