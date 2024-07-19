Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2'si Aranan Hükümlü 14 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2'si Aranan Hükümlü 14 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si aranan hükümlü olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde, silahlar ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 12:19
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si aranan hükümlü 14 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik Adapazarı ve Erenler ilçelerinde 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 14 kişinin üst, araç ve ikamet aramalarında 112 sentetik ecza ilacı, 32 uyuşturucu hap, 60 gram sentetik uyuşturucu, 15,50 gram eroin, 12 kök kenevir, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 600 lira, 6 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 12 kartuş, çalıntı motosiklet, 2 elektrikli bisiklet ile 4 bisiklet ele geçirildi.

Öte yandan yakalananlardan biri hakkında 4 yıl 2 ay, biri hakkında da 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Sakarya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2'si Aranan Hükümlü 14 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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