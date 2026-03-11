Sakarya'da Uyuşturucu Satışı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Sakarya'da Uyuşturucu Satışı: İki Şüpheli Tutuklandı

11.03.2026 17:15
Uyuşturucu satarken yakalanan iki şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

SAKARYA'da konum atıp buluştuğu alıcılara uyuşturucu satarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışını konum atarak gerçekleştirdikleri belirlenen E.A. (21) ile Y.E.T. (19) takibe alındı. Şüpheliler, 3 kişiye uyuşturucu madde sattıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 206 gram skunk, 51,5 gram sentetik cannabinoid ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. ve Y.E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

