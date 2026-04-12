Sakarya\'da Yeni Spor Alanları İnşa Ediliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, 16 ilçede yeni spor alanları inşa ederek gençlerin vakit geçirebileceği modern alanlar oluşturduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehrin 17 noktasında futbol, basketbol ve voleybol sahalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem Karaberberoğlu altyapı tesisini yenilediği, Serdivan Kazımpaşa'ya FİFA standartlarında saha kazandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Arifiye'de inşa edilen yüzme havuzu ve gençlik merkezinde sona gelindiği aktarılarak, Adapazarı, Kaynarca, Erenler ve Sapanca ilçelerinde modern spor salonlarının inşasının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin spor geleceğine yeni yatırımlarla katkı sunacaklarını belirtti.

Alemdar, 5 Mayıs'ta yeni spor alanları için ihaleye çıkacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yeni futbol, basketbol ve voleybol sahalarını şehrimize kazandırıyoruz. Sapanca'da uzun süredir gündemde olan Kurtköy Spor Kompleksi'ni modern spor tesisine dönüştürüyoruz. Akyazı'da sporseverlerin merakla beklediği Topağaç Futbol Sahası ile Harmanlıkspor tesislerinin yenilenmesiyle şehrimizde gençlerimizin hizmetine yeni spor tesisleri kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun."

1300 metrelik içme suyu hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (SASKİ), Sapanca'da 1300 metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ'nin şehrin kılcal damarlarından merkez arterlerine kadar her bölgede altyapıyı güçlendirme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

SASKİ'nin Kuruçeşme Mahallesi Kahraman 1 Sokak'ta 1300 metrelik şebeke hattı yenileme çalışması başlattığı kaydedilen belirtilen açıklamada, "Bölgenin coğrafi yapısına ve artan ihtiyaçlarına uygun olarak projelendirilen çalışma kapsamında, 1300 metrelik içme suyu şebekesi baştan aşağı yenileniyor. 'Kaynaktan musluğa sıfır israf' prensibiyle yürütülen çalışmalar sayesinde, suyun kalitesi tam güvence altına alınırken su kayıplarının da önüne geçiliyor." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Akademi'de ilk hafta eğitimleri tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de ilk hafta dersleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 7 farklı branşta alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin ilk haftasının "İbnü'l-Arabi Okumaları" ve "Şiir Atölyesi" dersleriyle sona erdiği belirtildi.

"İbnü'l-Arabi Okumaları" dersinde Doç. Dr. Ercan Alkan'ın katılımcılarla bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, tasavvuf felsefesinin temel kavramları ve yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Zeynep Arkan'ın katılımcılarla buluştuğu "Şiir Atölyesi" dersinde ise modern Türk şiirinin gelişim sürecinin ele alındığı, Tanzimat'tan bugüne uzanan şiir anlayışı üzerine değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.