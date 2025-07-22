Sakarya'daki Yangın Alev Hortumu Oluşturdu

1) SAKARYA'DA BAŞLAYIP BİLECİK'E SIÇRAYAN YANGIN ALEV HORTUMU OLUŞTURDU
Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (2)
ALEV HORTUMU OLUŞTU
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü yangının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve 'alev hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey paylaşımında, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
Yangının söndürülmesi için bölgede çalışmalar sürüyor.
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