Sakarya'dan kısa kısa

13.03.2026 15:24
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu (MYO) Sanat ve Tasarım Topluluğu, sanat projesi gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kadınların birlikteliğini ve dayanışmasını görünür kılmayı amaçlayan proje, katılımcıların katkısıyla oluşturulan kolektif bir sanat çalışmasıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında, topluluk danışmanı öğretim görevlisi Entes Kozallık, topluluk başkanı Ensar Öztürk ve topluluk üyeleri tarafından kentin farklı noktalarında uygulama alanları oluşturuldu.

Alanlara yerleştirilen büyük tuval üzerinde dalları önceden çizilmiş bir ağaç görseli hazırlandı ve çalışmanın kadınların katılımıyla tamamlanması planlandı.

Etkinlik alanından geçen kadınlara proje hakkında bilgi veren öğrenciler, katılımcıları ağaca bir çiçek çizerek ortak sanat çalışmasına katkıda bulunmaya davet etti.

Etkinliğe katılan kadınlar, farklı renk ve biçimlerde çizdikleri çiçeklerle çalışmaya katkı sundu.

Kaynarca'da Mehmet Akif söyleşisi düzenlendi

Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, fikir dünyasını ve milli mücadele ruhunu daha yakından tanımak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirildi.

Okul kütüphanesinde düzenlenen programda konuşmacı olarak yer alan eğitimci-yazar Recep Sarıhan, Mehmet Akif Ersoy'un milletin zor zamanlarında yol gösteren güçlü fikir ve aksiyon insanı olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, kalemiyle milletin ruhunu diri tuttuğunu, sözleriyle bağımsızlık mücadelesine yön verdiğini belirten Sarıhan, "Onun eserleri sadece bir dönemin değil, her dönemin insanına hitap eden güçlü bir ahlak ve karakter çağrısıdır. İstiklal Marşı ise milletimizin inancını, kararlılığını ve hürriyet sevdasını en güçlü şekilde yansıtan bir destandır." ifadesini kullandı.

Okul müdürü Ali Akıllı ise "Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel şahsiyetlerimizi yakından tanıması adına gerçekleştirilen bu tür etkinlikler büyük önem taşımaktadır." diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Sufi Mehteran" gösterisi yapıldı"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Kültür Sanat Takvimi kapsamında "Sufi Mehteran" adlı gösteri yapıldı.

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleşen ve Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın sahne aldığı etkinlikte, mehter takımının performansı dinleyicilerden alkış aldı.

Gösteri sırasında dinleyiciler, mehter marşlarına eşlik etti, zaman zaman alkışlarla ve tekbirlerle coşkuya ortak oldu.

Kaynak: AA

