Sakarya'dan Sıfır Atık Projesi: 30 Bin Hane Elektrik Üretecek
Sakarya'dan Sıfır Atık Projesi: 30 Bin Hane Elektrik Üretecek

30.03.2026 18:46
Sakarya, sıfır atık projeleriyle 2025'te çöpten 30 bin haneye elektrik sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü sıfır atık projeleriyle 2025 yılında çöpten üretilen elektrik enerjisiyle 30 bin hanenin ihtiyacını karşıladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan raporda 410 bin ton atığın geri dönüştürüldüğü bildirildi.

Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) tarafından geri dönüştürülen atıkların çöp gazıyla 30 bin haneye elektrik üretildiği aktarılan açıklamada, Depozito Yönetim Sistemi projesinde Sakarya'nın pilot il seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, 48 Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesinde 66 ton plastik, 265 ton cam ve 3 ton alüminyum olmak üzere toplam 334 ton atığın geri dönüştürüldüğü ifade edilerek, çevreyi korumanın bugün değil, yarının da sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

