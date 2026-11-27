Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, yaka kamerası kullanımına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asayişte teknoloji çağının yaka kamerası uygulamasıyla sahada olduğu belirtildi.

Asayiş ekipleri tarafından yürütülen görevlerde yaka kamerası kullanımı uygulamaya geçirilerek yeni bir döneme adım atıldığı vurgulanan açıklamada, "Yaka kameraları sayesinde görev esnasındaki faaliyetler kayıt altına alınırken hem görevli personelimizin hem de vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması, iletişimde şeffaflığın artırılması hedefleniyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü olarak sahada, huzur ve güvenliğiniz için her an yanınızdayız." ifadelerine yer verildi.