Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı ziyaret etti

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar\'ı ziyaret etti

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti. Alemdar, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alemdar, deprem ve kentsel dönüşümün Sakarya'nın öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, depreme hazırlık konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti.

07.05.2024 18:15
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Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

SGB Başkanı Müjdat Çetin, Onursal Başkan Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Alemdar, ziyaretten dolayı teşekkür etti, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alemdar, Sakarya'nın ilk sorununun deprem, hedeflerinin de yerinde kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, "Deprem için tarih verilmiyor ama tarih geldi. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Her şeyden daha önemli olan Sakarya'nın deprem gerçeğidir. Yarınlara, geleceğe güvenle bakmak için de önceliğimiz depreme hazırlık olmalı. Hizmetlerimizi de yerine getiririz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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