Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar\'ı ziyaret etti

Güncel

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

SGB Başkanı Müjdat Çetin, Onursal Başkan Zeki Aydıntepe ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Alemdar, ziyaretten dolayı teşekkür etti, şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alemdar, Sakarya'nın ilk sorununun deprem, hedeflerinin de yerinde kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, "Deprem için tarih verilmiyor ama tarih geldi. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Her şeyden daha önemli olan Sakarya'nın deprem gerçeğidir. Yarınlara, geleceğe güvenle bakmak için de önceliğimiz depreme hazırlık olmalı. Hizmetlerimizi de yerine getiririz." ifadesini kullandı.