Sakarya Hendek\'te devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde orta refüje çarparak yol kenarına devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde C.D. (33) idaresindeki 81 ADV 087 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtakiler H.D. (66), G.K.D. (38), M.K.D. (7) ve Tülay D. (42) yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaptıkları kontrolde Tülay D.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Tülay D.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.