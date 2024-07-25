Sakarya İş Adamları Birliği Toplantısında İş Adamları Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Sakarya İş Adamları Birliği Toplantısında İş Adamları Bir Araya Geldi

Sakarya İş Adamları Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, kentte faaliyet gösteren iş adamları bir araya geldi. Toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları ve şehrin ticaret potansiyeli hakkında bilgi verildi. Ayrıca, kentsel dönüşümün önemi ve ticaretteki olumlu rekabetin kaliteyi arttıracağı vurgulandı.

25.07.2024 12:51
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Sakarya İş Adamları Birliğince düzenlenen toplantıda kentte çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamları bir araya geldi.

Serdivan ilçesinde bir tesiste gerçekleşen kahvaltı programında buluşan iş adamlarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Sakarya İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demir, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Programın konuğu olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Erdem Ercan, SATSO'nun tarihi, yürüttüğü çalışmalar ve faaliyet alanları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Geçmiş dönemlerde dahi yabancı yatırımcıların kentte yatırımlar yaptığını anlatan Ercan, şehrin ticaret potansiyalini değerlendirdi.

Ercan, iş alanlarında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Adapazarı tarihinin de her alanda tanıtılması gerektiğini aktardı.

Kentsel dönüşümün öneminden bahseden Ercan, bu alandaki çalışmaların önemine dikkati çekti.

Ticaretteki olumlu rekabetin kaliteyi arttıracağını belirten Ercan, şehrin ticaret ve kültür yapısının iki asır öncesinde de var olduğunu ve bu kültürün ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.

Ercan, şehre potansiyel katkı sağlayacak olanlara da ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı fikir alışverişinde bulunan katılımcılar, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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