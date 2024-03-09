Sakarya Jandarma Komutanlığı muhtarlara asayiş değerlendirmesi ve seçim güvenliği toplantısı düzenledi

Sakarya Jandarma Komutanlığınca muhtarlara yönelik asayiş değerlendirmesi ve seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2023 yılında jandarmanın sorumluluk bölgelerinde gerçekleşen asayiş olaylarıyla ilgili sunum yapıldı.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Karaca, başta uyuşturucu, terör, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık ve trafik güvenliği olmak üzere çeşitli suçlara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Muhtarlardan suçluların yakalanması konusunda destek isteyen Karaca, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.
Seçime girecek muhtar adaylarına başarı dileyen Karaca, kurallara uyulması konusunda destek istedi.
Karaca, daha sonra muhtarların sorularını yanıtladı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi. Yeni yüzyıldaki ilk ramazan ayına, mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini vurgulayan Büyükakın, bu mübarek ayların, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda, insanlığın yeniden asli kimliğine kavuşması gerektiğine işaret eden Büyükakın, ramazan ayında halka hizmetlerinin devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, sıcak yemek dağıtımları ve evde bakım hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Büyükakın, tüm vatandaşların hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesini temenni etti.
Trendyol Süper Lig'de son 6 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü, yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde bulunan sarı-lacivertliler, son galibiyetini 24 Ocak'ta almıştı. MKE Ankaragücü'nde kaleci Ertaç Özbir sakat ve cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Yılport Samsunspor ise ligde 12. sırada yer alıyor ve geçen hafta RAMS Başakşehir'e kaybetmişti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı MKE Ankaragücü kazanmıştı. MKE Ankaragücü, son 3,5 aydır deplasmanda galibiyet alamıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hız yapan sürücüye 14 bin 258 lira ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü inceleyerek sürücünün kimliğini belirledi ve gözaltına aldı. Sürücüye ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçu kapsamında işlem yapılacak.
Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda lüks otomobil ile 318 km hıza ulaşarak makas atan ve o tehlikeli anları sosyal medyada yayınlayan sürücüye 14 bin 258 TL para cezası kesildi. Şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince makas atmak maddesinden 6 bin 439 TL, belirtilen hız limitini yüzde 50'den fazla aşmak maddesinden 6 bin 439 TL, trafik güvenliği ile ilgili yasak ve kurallara uymamak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 690'ar TL olmak üzere toplam 14 bin 258 TL para cezası uygulandı. Şüpheli C.S.Ç'nin, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt Aydın, Erzurum'da yapıların yüzde 40'ının olası depremlerde risk taşıdığını belirtti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ise kentsel dönüşüm çalışmalarıyla deprem riskine karşı önlemler almaya devam ediyor.
Mersin'de düzenlenen tenis turnuvasına 14 kategoriden 350 sporcu katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, kadınların sporda elde ettiği başarıları vurguladı. Turnuva, 20 Nisan'da sona erecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan depremzede kadınlar, katıldıkları el sanatları atölyesi sayesinde afetin olumsuz etkisinden uzaklaşıyor. Yeşilyurt ilçesindeki Kaynarca Geçici Konaklama Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri tarafından açılan el sanatları atölyesine katılan depremzede kadınlar, amigurumi bebek yapımını öğreniyor. Depremin psikolojisini atölyede atıyorlar ve kendilerini rahat ve mutlu hissediyorlar.
Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
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