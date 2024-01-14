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Sakarya Karaağaç Bulvarı'nda Dönüşüm Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Sakarya Karaağaç Bulvarı'nda Dönüşüm Çalışmaları Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmalarına başlandığı bildirildi. Kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları kapsamında bulvarda büyük bir dönüşüm gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bulvardaki refüj sosyal parka dönüştürülecek ve desenli yürüyüş yolu, oturma alanları, araç park alanları ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu çalışmalarla kentin merkezine modern donatı alanlarından oluşan bir rekreasyon merkezi kazandıracaklarını belirtti.

Sakarya Karaağaç Bulvarı\'nda Dönüşüm Çalışmaları Başladı
14.01.2024 - 16:11,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmasına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları kapsamında Karaağaç Bulvarı'nda büyük dönüşüm için son hazırlıklar yapıldı.

Yer teslim sürecinin tamamlanmasıyla etrafı çevrilen alanda iş makineleri çalışmalara başladı.

Bulvardaki refüjün sosyal parka dönüşeceği projede, desenli yürüyüş yolu, oturma alanları, araç park alanları ve peyzaj düzenlemesi yer alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin kalbine modern donatı alanlarından oluşan yepyeni rekreasyon merkezi kazandıracaklarını, oturma grupları, yürüyüş yolları ve araç park alanlarıyla burayı modern ve yepyeni görünüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Çalışmalara başladıklarını aktaran Yüce, "Karağaağaç Bulvarı artık daha modern, samimi, kullanışlı ve keyifli rekreasyon alanına sahip olacak. Şehrin merkezinde huzurlu vakit geçirebileceğimiz, ailemizle, sevdiklerimizle yürüyüş yapabileceğimiz ferah alan kazandırıyoruz. Çok kısa sürede merakla beklenen projemizi nasipse tamamlayacağız. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ferizli Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyaret

Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri Federasyonu Başkanı Özcan Batur ve yönetim kurulu üyeleri, Ferizli Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Ramazan Efiloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Batur, Sakarya'da şu anda 200 bin hemşehrileri olduğunu belirterek, federasyon çatısı altındaki derneklerle kente daha güzel hizmet vereceklerini kaydetti.

Efiloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel yönetim, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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