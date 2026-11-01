Sakarya Karasu'da 2 zanlı tutuklandı, otomobilde 149,60 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da 2 zanlı tutuklandı, otomobilde 149,60 gram uyuşturucu bulundu

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Sakarya Karasu'da uyuşturucu sevk edecekleri belirlenen 2 zanlının otomobilinde 149,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya'da 149,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışma sonucu şüpheliler B.K. (30) ve S.A'nın (34) uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili Karasu ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 149,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K. ve S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da 2 zanlı tutuklandı, otomobilde 149,60 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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