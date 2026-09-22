Sakarya Karasu\'da denizde oluşan hortum balıkçılarca cep telefonuyla görüntülendi

Sakarya Karasu'da denizde oluşan hortum balıkçılarca cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'daki Denizköy Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Balıkçılar hortumu fark edince tekneleriyle bölgeden uzaklaştı; o anlar cep telefonuyla kaydedildi ve hortum bir süre sonra kayboldu.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde hortum oluştu. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum oluştu. Hortumu fark eden balıkçılar, tekneleriyle bölgeden uzaklaştı. Balıkçıların hortumdan uzaklaştığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre etkili olan hortum daha sonra kayboldu.
Kaynak: DHA
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