Sakarya Karasu'da sel suları bir evi yıkarken 3 ev hasar gördü, can kaybı yok - Son Dakika
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Sakarya Karasu'da sel suları bir evi yıkarken 3 ev hasar gördü, can kaybı yok

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Sakarya Karasu\'da sel suları bir evi yıkarken 3 ev hasar gördü, can kaybı yok
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde gece saatlerinde sel suları bir evi yıktı, 3 ev hasar gördü. Ekipler bölgede iş makineleriyle çalışma başlatırken Dursun Öksüz, can kaybı olmadığını ancak evlerinin yıkıldığını ve durumun kötü olduğunu söyledi.

SEL SULARI EVİ YIKTI

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde gece saatlerinde sel suları nedeniyle bir ev yıkılırken, 3 ev hasar gördü. Ekipler bölgede iş makineleri ile çalışma başlattı. Sel nedeniyle çok korktuğunu belirten Dursun Öksüz, "Çok büyük afetle karşı karşıya kaldık. Çok korktuk. Çok şükürler olsun bir can kaybımız olmadı fakat işte evimiz yıkıldı. İçler acısı bir durum var köyümüzde, mahallemizde. Evlerde de su varmış. İçinde de kullanılamayacak halde şu an. Gidiş yok zaten evlere. Onlar da çok yakınımızın evleri. Durum gerçekten çok kötü" dedi.

Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: DHA
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