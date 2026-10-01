Sakarya Kaynarca'da miras kavgası sonrası 2 zanlı tutuklandı, 6 kişi yaralanmıştı - Son Dakika
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Sakarya Kaynarca'da miras kavgası sonrası 2 zanlı tutuklandı, 6 kişi yaralanmıştı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 27 Eylül'de miras nedeniyle çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı; yaralılardan birinin tedavisi sürüyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde miras nedeniyle çıkan, 6 kişinin yaralandığı sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Gaziler Mahallesi'nde 27 Eylül'de R.D. (74), M.D. (72), E.A. (58) ve M.A. (53) ile G.A. (56) ve Y.A. (48) arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişinin sopalarla darbedilerek yaralanmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce gözaltına alınan R.D. ve G.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Kaynarca'da miras kavgası sonrası 2 zanlı tutuklandı, 6 kişi yaralanmıştı - Son Dakika
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