Sakarya Kaynarca'da miras kavgası sonrası 2 zanlı tutuklandı, 6 kişi yaralanmıştı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde miras nedeniyle çıkan, 6 kişinin yaralandığı sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Gaziler Mahallesi'nde 27 Eylül'de R.D. (74), M.D. (72), E.A. (58) ve M.A. (53) ile G.A. (56) ve Y.A. (48) arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişinin sopalarla darbedilerek yaralanmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce gözaltına alınan R.D. ve G.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.