Sakarya Kocaali'de palamut bolluğu yaşanıyor, tekneden çifti 100-120 lirayı buluyor - Son Dakika
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Sakarya Kocaali'de palamut bolluğu yaşanıyor, tekneden çifti 100-120 lirayı buluyor

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Sakarya Kocaali\'de palamut bolluğu yaşanıyor, tekneden çifti 100-120 lirayı buluyor
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Kocaali'de Melen Çayı ağzından denize açılan balıkçıların avladığı palamut, çevre illerdeki tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor. Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, sezondan memnun olduklarını, tekneden çift fiyatın şu günlerde 100-120 lira olduğunu söyledi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü bölgeden denize açılan balıkçıların bol miktarda avladığı palamutlar, çevre illerdeki tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor.

Melen ağzındaki balıkçı alanını kullanan Sakaryalı balıkçıların yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Zonguldak, Kocaeli ve çevre illerden gelen balıkçılar da bölgede avlanıyor.

Balıkçılar, büyük gırgır tekneleriyle derinliği 30 metrenin üzerindeki sularda palamut avlarken, uzatma ağı kullanılan küçük teknelerle ise çoğunlukla 15 ila 30 metre derinlikteki sularda mesai yapıyor.

Teknelerin dönüşüyle kıyıda başlayan hareketlilik, balıkların kasalarla araçlara yüklenmesiyle sürüyor.

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu ve çevre illerden gelen balık tüccarlarının satın aldığı palamutlar, tezgahlardaki yerini alıyor.

"Az çok demeden, umutlarımızı yitirmeden rızkımızı arıyoruz"

Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine, babasından devraldığı balıkçılık mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü, çalışma saatlerini denizin ve balığın durumuna göre belirlediklerini söyledi.

Sezondan memnun olduklarını ve avın uzun sürmesini temenni ettiklerini belirten Tan, şöyle konuştu:

"Gündüz balığın hareketlerini izleyerek avlanıyoruz. Akşam ise hava şartlarına göre uzatma ağlarını denize bırakıyoruz. Havanın durumuna göre ağımızı 2-3 saat denizde bırakırız. Evimize helalinden götüreceğimiz ve vatandaşa tazesinden yedireceğimiz rızkımızı, nasibimizi ararız. Biz de çorbada tuzumuz olsun, helalinden rızkımız olsun diye denize çıkıyoruz. Az çok demeden, umutlarımızı yitirmeden rızkımızı arıyoruz. Tekneden satış fiyatı av miktarına göre değişiyor. Palamudun çift fiyatı bu günlerde 100-120 lira seviyesinde oluyor."

"Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı"

Ağabeyiyle 15 yıldır balıkçılık yapan 30 yaşındaki Kerem Balcıoğlu da akşam saatlerinde başladıkları av mesaisini sabaha kadar sürdürdüklerini, ilk ağ çekiminde yaklaşık 20 kasa, sabah saatlerindeki avda ise 40-50 kasa balık elde ettiklerini anlattı.

Balıkçılıkta her gün aynı verimi alamadıklarını aktaran Balcıoğlu, "Her zaman günü gününü tutmuyor. Bugün aldık, yarın çıkacağız. Yarın alabilecek miyiz bilmiyoruz. Gırgırlar güzel balık tutuyor. Balık açıktan gittiği için bizim biraz zayıf geçiyor." ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, Melen ağzında oluşan dalgaların denize çıkışlarını zorlaştırdığını belirterek, bölgedeki barınma ve çıkış koşullarının iyileştirilmesi için destek beklediklerini dile getirdi.

Balıkçı Taner Tan ise palamut bolluğunun tezgahlara yansıdığını ifade ederek, "Allah'a şükürler olsun, bu sene balık bol. Milletimiz de bundan yararlanıyor. Bu sene bol miktarda balık yiyeceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Kaynak: AA
Hüseyin TanBalıkçılıkKocaaliSakaryaEkonomiGüncelYaşamSon Dakika

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