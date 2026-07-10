Sakarya Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Sakarya'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde bitkisel örücülük atölyesi, sergiler ve çocuk etkinlikleriyle devam etti.

Kentte 12 Temmuz'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Festival çerçevesinde "Hiç'ten Gelenler" ve "Yaşayan Miras: Sakarya Sergisi"nin izlenime sunulduğu Ofis Sanat Merkezi'nde 6-12 yaş grubu çocuklara yönelik bitkisel örücülük atölyesi gerçekleştirildi.

Atölyeye katılan 10 çocuk, eğitmenler eşliğinde bitkisel örücülük sanatını deneyimleyerek mısır kabuğundan küçük sepetler yaptı.

"Çocuklar hiç sıkılmadı"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" Özgül Gençaydın, AA muhabirine, atölye çalışmasından kendisinin ve çocukların keyif aldığını söyledi.

Çocuklara mısır kabuğundan küçük sepet ördürdüklerini anlatan Gençaydın, "Benim de yardımımla çok güzel ürünler yaptılar. Hiç sıkılmadılar. Eğlenceli ve keyifli geçtiğini düşünüyorum. Ailelerine ve çocuklara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Atölyeye katılan 12 yaşındaki Sara Nas da sanatsal çalışmalara ilgisi olduğunu belirterek, "El sanatlarına merakım var ama bu tarz çalışmayı ilk defa yaptım. Genellikle kağıda çizim yapıp, kesip ve yapıştırmakla ilgileniyorum. Ortaya güzel bir ürün çıktı, mutluyum. Katılanlarla arkadaş olduk, birlikte yaptık. Hocalarım da çok tatlıydı, yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Atölyeye üçüz kardeşleri Feyza ve Esma ile katılan Nisa Atay ise etkinliğin eğlenceli geçtiğini kaydederek, "Mısır kabuklarından örerek yaptığım sepetin içine eşyalarımı koyacağım. Burada arkadaşlar da edindik. Çok güzeldi, hep gelmek istiyoruz." diye konuştu.