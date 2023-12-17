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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Sakarya\'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
17.12.2023 - 13:01,
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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarları sonrasında gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Sakarya'nın Hendek ilçesinde yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasında gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye kadar ulaştığını söyleyen İbrahim Ark, "Bugün 17 Aralık Dikmen Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başlamıştır" dedi.

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Son Dakika

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