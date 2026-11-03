Sakarya Pamukova'da kamyonet tıra çarptı, yaralanan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya Pamukova'da kamyonet tıra çarptı, yaralanan sürücü kurtarıldı

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Sakarya Pamukova\'da kamyonet tıra çarptı, yaralanan sürücü kurtarıldı
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Sakarya Pamukova'da D-650'de lastik yüklü kamyonet, park halindeki tırın dorsesine çarptı ve sürücü araçta sıkıştı. İtfaiyenin kurtardığı yaralı sürücü önce Pamukova İlçe Devlet Hastanesine, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden A.Ç. idaresindeki 35 PPP 28 plakalı araç lastiği yüklü kamyonet, Üçevler mevkisinde yol kenarında park halindeki 53 RZE 511 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin sürücüsü A.Ç. araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan A.Ç, sağlık görevlileri tarafından Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
OtomobilPamukovaİtfaiyeSakaryaGüncelSon Dakika

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