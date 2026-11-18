Sakarya Pamukova'da kış uykusu döneminde gezinen bozayı ve 2 yavrusu görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir kişinin ormanlık alana kurduğu fotokapanlar, kış uykusuna yatmaları gereken dönemde gezinen anne bozayı ve 2 yavrusunu görüntüledi. Kayıtlarda ayıların ormanlık alandan çıkıp yolda dolaştığı görülüyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı ve 2 yavrusunu kayda aldı.
İlçede hayvancılık yapan bir kişi, yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ormanlık alanlardaki çeşitli noktalara fotokapanlar kurdu.
Kış uykusuna yatmaları gereken bu dönemlerde gezinen anne bozayı ve 2 yavrusu, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Kayıtlarda, hayvanların ormanlık alandan çıkmaları ve yolda gezinmeleri yer alıyor.
Kaynak: AA
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