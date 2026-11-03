Sakarya Pamukova'da TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı çıkarıldı - Son Dakika
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Sakarya Pamukova'da TIR'a çarpan kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı çıkarıldı

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Sakarya Pamukova\'da TIR\'a çarpan kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı çıkarıldı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde lastik yüklü kamyonet, TIR'a arkadan çarptı; sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından yaralı çıkarıldı ve araçtaki yangın söndürüldü. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde TIR'a arkadan çarpan lastik yüklü kamyonetin sürücüsü A.Ç. yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Üçevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.A. yönetimindeki 53 RZE 511 plakalı TIR'a, A.Ç.'nin kullandığı 35 PPP 28 plakalı lastik yüklü kamyonet arkadan çarptı. A.Ç. kamyonette sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Pamukova İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan A.Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarırken, kamyonette çıkan yangını da söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan A.Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
PamukovaOtomobilİtfaiyeSakaryaGüncelSon Dakika

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