Sakarya protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sakarya'da protokol üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya'da protokol üyeleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin tarihine yön veren büyük lider olduğunu, milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek tarihin en önemli dönüm noktalarından birine imza attığını belirtti.

Atatürk'ün fikirlerinin ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin gelecek nesillere yol göstermeye devam edeceğini aktaran Çelik, "Zorlu şartlarda verilen kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimiz, onun milletine duyduğu güvenin ve ileri görüşlülüğünün en büyük eseridir. Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu mirası korumak ve yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesine öncülük ettiğini, işgal altındaki vatan topraklarının kurtuluşu için verilen Milli Mücadele'ye liderlik ettiğini aktararak, milletin azmi, kararlılığı ve fedakarlığıyla yürütülen bu mücadelenin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığını belirtti.

Cumhuriyet'i korumanın, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın, birlik ile beraberliği güçlendirmenin ve Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Tever, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ülkemizin hedeflerine ulaşması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Unutmamalıyız ki bu topraklar, büyük fedakarlıklar ve mücadelelerle bizlere emanet edilmiştir. Bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli bir Türkiye olarak bırakmak en önemli görevlerimizden biridir."

Sakarya Baro Başkanı Serdar Özder ise Atatürk'ün aklın, bilimin, hukukun ve çağdaş hayatın kapılarını araladığını belirterek, Atatürk'ün açtığı yolda ve gösterdiği hedeflere yürümeyi tarihi sorumluluk olarak gördüklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımSakaryaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polonya’yı kana bulayan saldırgan öldü Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü
Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi Fatma Betül Sayan Kaya çocuğunu anlatıp serbest bırakılmayı talep etti: Açık kalp ameliyatı geçirdi
35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek 17 yıldır ayrı yaşıyorlar 35 yıllık evlilikte şaşırtan gerçek! 17 yıldır ayrı yaşıyorlar
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3’e çıktı, 10 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
13:25
Giyim devi Sarar’da miras kavgası Aile mahkemelik oldu
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu
13:24
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
13:17
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek Emre Belözoğlu’ndan şok yasak
Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 14:14:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android