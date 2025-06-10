Sakarya Sahillerinde Bayram Nöbeti: 12 Boğulma Vakası ve 15 Kayıp Çocuk Bulundu - Son Dakika
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Sakarya Sahillerinde Bayram Nöbeti: 12 Boğulma Vakası ve 15 Kayıp Çocuk Bulundu

10.06.2025 16:15
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Sakarya'da bayram boyunca cankurtaran ekipleri 12 boğulma vakasına müdahale ederken, 15 kayıp çocuğu ailesine kavuşturdu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaran ekipleri, güvenlik önlemlerini artırarak tatili sorunsuz geçirdi. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 78 personelle görev yapan ekipler, 1 Haziran'dan itibaren yoğun bir tempoyla çalışıyor. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, yaşanan vakaların zamanında müdahale ile önlendiğini belirtti.

Sakarya sahillerinde bayram nöbeti: 12 boğulma vakasına müdahale edildi, 15 kayıp çocuk bulundu

SAKARYA - Sakarya sahillerinde hayat nöbeti tutan cankurtaran ekipleri, güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkartarak bayram boyunca 12 boğulma vakasına müdahale etti, 15 kayıp çocuğu ailelerine kavuşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ekipleri, 1 Haziran'da göreve başlamıştı. Kurban Bayramı tatili boyunca çok sayıda tatilciyi ağırlayan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde güvenlik önlemlerini artıran cankurtaran ekipleri, tatili kayıpsız atlattı.

Açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "Bayramı sorunsuz bir şekilde atlattık. Sadece Karasu ilçesinde bayram boyunca 12 boğulma vakasına müdahale ettik. 15 kayıp çocuğu da sahilde ailelerine teslim ettik. Problemsiz bir bayram atlattık. 15 Eylül'e kadar da yoğun bir tempoyla çalışıp, görevimizi kayıpsız bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

"78 personelle görev yapıyoruz"

3 ilçede görev alan personellerin sayısını ve ekipmanlar hakkında da bilgi veren Karaca, "Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 45 kulede, 74 cankurtaran ekibi ve 4 itfaiye personeli olmak üzere toplam 78 personelle saat 10.00 - 19.00 arasında görev yapıyoruz. Kaynarca ve Kocaali sahillerinde 1 Haziran'dan bugüne kadar bir boğulma vakası olmadı. Sadece Karasu'da yaşandı ve zamanında müdahale ettik. En tehlikeli bölgemiz, liman mevkii olan kulelerde. Buralara da jet-ski aracılığıyla müdahalelerde bulunarak vakaları önlüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sakarya Sahillerinde Bayram Nöbeti: 12 Boğulma Vakası ve 15 Kayıp Çocuk Bulundu - Son Dakika

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