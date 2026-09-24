Sakarya Sapanca\'da genç cinayeti davasında sanık müebbet aldı, diğeri beraat etti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ocak'ta bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y, ölen Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine ile babası Önder Solmaz ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki vekilleri, olayın fikir ve eylem birliği içinde geliştiğini savunarak, tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırmalarını talep etti.

Maktulün annesi Emine Solmaz da "Oğlum için adalet istiyorum, hepsi suçlu." dedi.

Sanık K.Y.Y. ağlayarak, "Çok pişmanım. Ailem çok üzgünler. Öldürmem söz konusu değildi. Agresifti, o anki panikle bıçağı çıkardım." savunmasında bulundu.

Sanık E.Y. ise tahliye ve beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık K.Y.Y'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, "yaralama"dan 9 ve "tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verdiği sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırıldı.

Mahkeme, sanık E.Y'nin ise beraatine hükmetti.

Bu arada, karar sonrası salonda fenalaşan Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine Solmaz, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Sakarya Adliyesi bahçesinde Solmaz'ın ailesi ile sanık yakınları arasında çıkan kavgaya, çevik kuvvet müdahale etti. Taraflar geniş güvenlik önlemleriyle adliyeden uzaklaştırıldı.

Duruşma öncesi basın açıklaması

Sakarya Adalet Sarayı önünde maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri, Solmaz'ın resmi bulunan "Kalbimizdesin", "Adalet istiyoruz", "Emre için adalet", "Unutmayacağız, unutturmayacağız" ve "Sonsuza dek kalbimizdesin" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı, "Emre için adalet istiyoruz" sloganı attı.

Burada açıklama yapan avukat Saadet Civelek, Solmaz'ın genç yaşta gece sokakta yürürken, failler tarafından fikir ve eylem birliği içerisinde tasarlayarak hayattan koparıldığını savunarak, "Yasin Emre bir babanın oğlu, annenin evladı. Annesi sürekli 'Ben onun gözüne bakmaya kıyamazdım.' dediği evladı maalesef saldırı neticesinde hayattan koparıldı. Yasin Emre'nin hayatı bu kadar kolay değildi, ailesi tarafından bugünlere zor getirildi ama bir gecede hayattan koparıldı." diye konuştu.

Süreç

Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) arkadaşı E.Y. (20) arasında kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

M.K'nin (23) de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y, tutuklanmıştı.