Sakarya Sapanca'da genç cinayeti davasında sanık müebbet aldı, diğeri beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Sapanca'da genç cinayeti davasında sanık müebbet aldı, diğeri beraat etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Sapanca\'da genç cinayeti davasında sanık müebbet aldı, diğeri beraat etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Sapanca'da 26 Ocak'ta bıçakla bir gencin ölümüne ilişkin davada bir sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık beraat etti. Karar sonrası gencin annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, adliye bahçesindeki kavgaya çevik kuvvet müdahale etti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 26 Ocak'ta bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar E.Y. ve K.Y.Y, ölen Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine ile babası Önder Solmaz ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki vekilleri, olayın fikir ve eylem birliği içinde geliştiğini savunarak, tevsii tahkikat (kovuşturmanın genişletilmesi) ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırmalarını talep etti.

Maktulün annesi Emine Solmaz da "Oğlum için adalet istiyorum, hepsi suçlu." dedi.

Sanık K.Y.Y. ağlayarak, "Çok pişmanım. Ailem çok üzgünler. Öldürmem söz konusu değildi. Agresifti, o anki panikle bıçağı çıkardım." savunmasında bulundu.

Sanık E.Y. ise tahliye ve beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık K.Y.Y'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, "yaralama"dan 9 ve "tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verdiği sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırıldı.

Mahkeme, sanık E.Y'nin ise beraatine hükmetti.

Bu arada, karar sonrası salonda fenalaşan Yasin Emre Solmaz'ın annesi Emine Solmaz, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Sakarya Adliyesi bahçesinde Solmaz'ın ailesi ile sanık yakınları arasında çıkan kavgaya, çevik kuvvet müdahale etti. Taraflar geniş güvenlik önlemleriyle adliyeden uzaklaştırıldı.

Duruşma öncesi basın açıklaması

Sakarya Adalet Sarayı önünde maktul Yasin Emre Solmaz'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri, Solmaz'ın resmi bulunan "Kalbimizdesin", "Adalet istiyoruz", "Emre için adalet", "Unutmayacağız, unutturmayacağız" ve "Sonsuza dek kalbimizdesin" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı, "Emre için adalet istiyoruz" sloganı attı.

Burada açıklama yapan avukat Saadet Civelek, Solmaz'ın genç yaşta gece sokakta yürürken, failler tarafından fikir ve eylem birliği içerisinde tasarlayarak hayattan koparıldığını savunarak, "Yasin Emre bir babanın oğlu, annenin evladı. Annesi sürekli 'Ben onun gözüne bakmaya kıyamazdım.' dediği evladı maalesef saldırı neticesinde hayattan koparıldı. Yasin Emre'nin hayatı bu kadar kolay değildi, ailesi tarafından bugünlere zor getirildi ama bir gecede hayattan koparıldı." diye konuştu.

Süreç

Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) arkadaşı E.Y. (20) arasında kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

M.K'nin (23) de yaralandığı olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y.Y. ve E.Y, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaSapancaSakaryaGüncelOlaySuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
Manisa Şehzadeler’de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 17:55:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya Sapanca'da genç cinayeti davasında sanık müebbet aldı, diğeri beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei