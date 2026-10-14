Sakarya Serdivan'da jandarma operasyonunda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 4 ton kaçak tütün ile 700 bin boş, 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.