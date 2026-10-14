Sakarya Serdivan'da jandarma operasyonunda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya Serdivan'da jandarma operasyonunda 4 ton kaçak tütün ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Serdivan'da yürüttüğü operasyonda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda ayrıca 700 bin boş, 10 bin doldurulmuş makaron bulundu.
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 4 ton kaçak tütün ile 700 bin boş, 10 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kaynak: AA
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