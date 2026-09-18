Sakarya Valisi Doğan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Doğan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, vatanın, gazilerin fedakarlıklarıyla koruduğu, şehitlerin canlarıyla mühürlediği mukaddes emanet olduğunu belirtti.

Milletin bağımsızlığı, huzuru ve istikbali uğruna hayatlarını ortaya koyan kahraman gazilerin, cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en müstesna timsalleri olduğunu kaydeden Doğan, "Onların taşıdığı her iz, kadim ve sarsılmaz devlet geleneğimizin, aziz milletimizin hür yaşama iradesinin şerefli bir nişanesidir. Milletimizin gazilerine duyduğu derin saygı ve vefa yalnızca geçmişe ait minnet duygusundan ibaret değildir. Bu vefa, vatan sevgisini, bağımsızlık şuurunu ve fedakarlık idealini gelecek nesillere taşıyan güçlü milli mirastır." ifadesini kullandı.

Şehitlerin bu toprağın ebedi hatırası, gazilerin ise o hatıranın yaşayan müşahhas emanet olduğunu vurgulayan Doğan, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri şükranla ve hürmetle anmanın, emanete sahip çıkarak milli hafızayı diri tutmak anlamına geldiğini anlattı.

Doğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ay yıldızlı bayrağımız, kendi gök kubbemizde gönlünce dalgalanırken onun kutlu gölgesinde şehitlerimizin hatırası, gazilerimizin emaneti ve gelecek nesillerin umudu ilelebet yaşayacaktır. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve esenlik diliyor, aziz hemşerilerime ve yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Valisi Doğan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika
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