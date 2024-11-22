Sakarya Valisi Doğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Doğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2024 12:47
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilmesinin 96. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Eğitimin, topluma ve insanlığa faydalı, ahlak ve erdem sahibi bireylerin yetişmesi için de vazgeçilmez bir unsur olduğuna işaret eden Doğan, öğretmenlerin irfan ordusunun neferleri olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin, devletin ve toplumun her dönemde baş tacı yapıldığını aktaran Doğan, milli ve manevi değerlerin yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılmasının öğretmenlerin aracılığıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Doğan, çağın gerektirdiği tüm nimetlerden yararlanmanın önemli olduğunu belirterek, iyi yetişmiş ve yetiştirilmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu, burada da yine eğitim faktörünün ön plana çıktığını bildirdi.

Mesajında öğretmenlere seslenen Doğan, "Geleceğimizin mimarları olarak, bu asil görev bilinciyle genç nesillerin vatan ve bayrak sevgisi ve milli şuur içeresinde, dünyayı iyi tanıyan, donanımlı, okumayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve araştırmayı ilke edinmiş, devletine ve milletine faydalı olmayı kendine ilk hedef olarak belirlemiş birer birey olarak yetişmeleri için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağınıza ve ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesi ve çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma ülküsüne ulaşması için bu kutlu yolda fedakarca yürümeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" veciz sözüyle yol gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti daima yaşatacak ve ikinci asır olarak adlandırdığımız 'Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkacak olan gençlerimizin hayatına dokunarak, onların doğru yolda ilerlemesi için gayret gösteren öğretmenlerimize daima minnettarız. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehit öğretmenlerimizi, ebediyete irtihal eden eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, dünü ve bugünü yarınlara taşıyan, Anadolu'muzun her köşesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, hiçbir ayrım gözetmeden görevlerini halihazırda layıkıyla ifa eden tüm öğretmenlerimizin, ömrünü öğrencilerine ve eğitime adayan emektar eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Doğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Valisi Doğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
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