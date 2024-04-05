Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Kadir Gecesi için mesaj yayımladı

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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan geceye ulaşmanın sevinci, huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm insanlığın, ebedi saadete erişmesi temennisinde bulundu.

Müslüman coğrafyalarında yaşanan, özellikle Filistin'de zulme, katliama ve soykırıma dönüşen vahşetin, bir an önce son bulmasını dileyen Karadeniz, zulümlere vesile olan zihniyetlere, haklı bir tepki gösterilmesi ve sonuna kadar karşısında durulması gerektiğini vurguladı.

Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerin yaşanmamasını temenni eden Karadeniz, mesajında şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vesilesiyle, ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve mazlumların dertlendiği, dara düştüğü ve acı çektiği her yerde hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum. Bununla birlikte, bu aziz vatan uğruna gözünü kırpmadan fedai can veren tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve kederli ailelerine tekrar başsağlığı ve sabırlar temennisinde bulunuyorum."