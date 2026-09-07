Sakarya ve Kocaeli\'de kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

SAKARYA/ Sakarya ve Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Sakarya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla il genelinde kırtasiyelerde denetim yapıldı.

Adapazarı ilçesindeki kitapçılar çarşısındaki dükkanları denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketi olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, boya, silgi ve oyuncak türü kırtasiye ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Kocaeli

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapan işletmeleri denetledi.

İzmit ilçesinde bir kırtasiyede denetim gerçekleştiren ekipler, çanta, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlık ve etiket açısından inceledi.

Kocaeli Ticaret İl Müdür Vekili Yücel Ekmekçi, AA muhabirine, fiyat etiketlerinin kapsam ve biçim açısından okunabilir, düzgün ve anlaşılır olması, tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı bilgiler içermemesi gerektiğini belirterek, etiketlerde ürünün üretim yeri ile Türkiye'de üretilen mallarda bakanlıkça tescil ve ilan edilen "Yerli Üretim" logosunun bulunmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Ekmekçi, fiyat etiketlerinde ürünün özellikleri ile KDV dahil satış fiyatının yanı sıra birim satış fiyatı ve birim satış fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de yer alması gerektiğini ifade etti.

Konuya ilişkin gerekli incelemeleri yaptıklarını, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin 5. maddesinde belirtilen aykırılıkların tespit edilmesi halinde tutanak düzenleyerek gerekli işlemleri uyguladıklarını anlatan Ekmekçi, "İşletmelerimizde kasada fiyat farkının mevcut olması durumunda, tüketicinin lehine olan fiyat üzerinden satışın gerçekleştirilmesi daha makul olur. Aksi durumda bununla ilgili idari işlem müdürlüğümüz tarafından uygulanmaktadır." dedi.

Ekmekçi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Kocaeli'de 2026 yılında toplam 8 bin 383 firmada 80 bin 961 ürünün incelendiğini, 1679 firmada 4 bin 273 üründe aykırılık tespit edilerek gerekli idari işlemlerin uygulandığını bildirdi.

Temel amaçlarının velilerin, öğrencilerin ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak olduğunu vurgulayan Ekmekçi, söz konusu denetimlerin, aynı zamanda adil ve şeffaf bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla devam ettiğini kaydetti.