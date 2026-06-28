Sakarya'ya Yatırım Müjdesi - Son Dakika
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Sakarya'ya Yatırım Müjdesi

Sakarya\'ya Yatırım Müjdesi
28.06.2026 12:53
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Çevre Bakanı Kurum, Sakarya'nın gelişimi için destek vereceklerini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'yı çok önemsediklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde çok daha güzel bir Sakarya göreceğiz. Şehrimize katkı sunmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakanlık desteğiyle yürütülen Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi, Sapanca Kıyı Park, AFA Kültür ve Kongre Merkezi, 30 Haziran'da ihalesi yapılacak Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, sanayi alanlarının dönüşümü ve Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda Alemdar, projelerde gelinen son durum ve planlanan takvime ilişkin Bakan Kurum'a bilgi verdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK DAHA GÜZEL BİR SAKARYA GÖRECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Türkiye'nin gelişen şehirleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sakarya'yı çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel bir Sakarya göreceğiz. Şehrimize katkı sunmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKAN ALEMDAR: TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Şehrimiz adına kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Devam eden yatırımları, ihale sürecindeki projeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakanımızın destekleriyle Sakarya'mıza değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Sakarya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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